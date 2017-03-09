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Чиновники нашли метод, как утаить богатства от е-деклараций
Руководство СБУ предприняло беспрецедентный шаг, засекретив декларации своих сотрудников
Об этом пишет журналист и эксперт в сфере безопасности Юрий Бутусов, передает Politeka.
Журналист сообщил, что НАБУ начало сбор информации для проверки электронной декларации первого заместителя главы СБУ Павла Демчины. Дело в том, что в результате журналистского расследования у высокопоставленного сотрудника службы и его семьи обнаружено наличие дорогостоящей недвижимости и автомобилей.
«Но проверить немедленно наличие данного имущества в декларации Демчины и его близких невозможно. В нарушение закона об электронном декларировании СБУ засекретила декларации всех своих сотрудников, даже переведенных и откомандированных в резерв, и таким образом, полностью вывело себя из-под гражданского контроля, что дискредитирует сам принцип системы е-деклараций», — пишет журналист.
По его словам, создан опасный прецедент – чиновники из других ведомств могут таким же образом засекретить свои декларации.
Напомним, что журналисты программы «Слідство. Інфо» настигли заместителя главы Службы Безопасности Украины Павела Демчина у шикарной виллы, которая принадлежит его супруге. Однако он отказался отвечать откуда у его супруги средства на роскошную жизнь.
Теги: политика, Донбасс, е-декларации
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