Чиновники нашли метод, как утаить богатства от е-деклараций

09.03.2017 18:12

Руководство СБУ предприняло беспрецедентный шаг, засекретив декларации своих сотрудников

Об этом пишет журналист и эксперт в сфере безопасности Юрий Бутусов, передает Politeka.

Журналист сообщил, что НАБУ начало сбор информации для проверки электронной декларации первого заместителя главы СБУ Павла Демчины. Дело в том, что в результате журналистского расследования у высокопоставленного сотрудника службы и его семьи обнаружено наличие дорогостоящей недвижимости и автомобилей.

«Но проверить немедленно наличие данного имущества в декларации Демчины и его близких невозможно. В нарушение закона об электронном декларировании СБУ засекретила декларации всех своих сотрудников, даже переведенных и откомандированных в резерв, и таким образом, полностью вывело себя из-под гражданского контроля, что дискредитирует сам принцип системы е-деклараций», — пишет журналист.

По его словам, создан опасный прецедент – чиновники из других ведомств могут таким же образом засекретить свои декларации.

Напомним, что журналисты программы «Слідство. Інфо» настигли заместителя главы Службы Безопасности Украины Павела Демчина у шикарной виллы, которая принадлежит его супруге. Однако он отказался отвечать откуда у его супруги средства на роскошную жизнь.



