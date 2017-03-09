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Генерал оценил масштаб угрозы «русской весны» в Одессе
На очередную годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая возможны небольшие столкновения, но глобальное противостояние удастся предотвратить. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.
Вспоминая трагические события 2 мая 2014 года в Одессе, он заявил, что "действующие органы власти не сработали на упреждение, хотя информация о возможных столкновениях была", пишет УНИАН со ссылкой на Обозреватель.
Отсутствие мероприятий "профилактического, а не репрессивного характера" "привело к таким тяжелым последствиям", убежден генерал.
В текущем году Маломуж прогнозирует "мероприятия общественности, в первую очередь, пострадавших", а также их оппонентов. "Могут быть определенные столкновения". "Отдельные группы традиционно выступают, и в эти дни, конечно, они попытаются организовать какие-то акции", - допустил он. В то же время генерал убежден в том, что "глобальные провокации" удастся предотвратить, поскольку "сейчас правоохранительная система более четко контролирует ситуацию".
"Думаю, что и политические силы и гражданские организации не будут настроены на проведение каких-то радикальных действий", - добавил он.
По словам Маломужа, предотвращение преступлений со стороны "отдельных провокаторов" - задача спецслужб. "Думаю, те, кто готовят, возможно, какие-то вооруженные провокации или процессы, связанные с конфронтационными сценариями, будут локализованы".
"Но глобальных столкновений мы не ожидаем, потому что в данный момент системных поводов, которые бы привели к резкому ухудшению ситуации, тем более послужили детонатором глобальных конфликтов, нет", - заверил генерал.
Теги: политика, Донбасс, Одесса
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