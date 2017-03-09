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Гидрометцентр: в начале недели в Украине будет до +20 градусов
Сегодня, 9 марта, в Украине сохранится очень теплая и сухая погода, местами столбик термометра будет подниматься до отметки в 20 градусов тепла, однако уже к вечеру начнется незначительное похолодание.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, переменная облачность без осадков в понедельник ожидается в западных, центральных и северных областях, а на востоке и на юге Украины весь день будет солнечно. На западе страны сегодня днем воздух прогреется до 11-15 градусов со знаком плюс, в северных областях синоптики прогнозируют от 7 до 11 градусов со знаком плюс. В восточных регионах ночь будет довольно холодной – около 0 градусов, однако днем столбик термометра покажет до 12 градусов тепла. На юге также очень тепло, в дневные часы солнечно и от 13 до 20 градусов тепла, а вот в ночные часы температура понизится до 2 градусов со знаком плюс.
В Киеве сегодня без осадков, переменная облачность, днем синоптики обещают до 10 градусов тепла. Также синоптики предупредили, что сегодня в Луцке, Львове и Ивано-Франковске возможны кратковременные ливни.
Теги: Украина, Донбасс, погода
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