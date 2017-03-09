Голова ДФС відмовився сплачувати заставу та назвав документи «підробкою»

09.03.2017 14:00

Олександр Лисак, котрий є адвокатом Романа Насірова, заявив, що його підзахисний не має наміру вносити визначену під час судового засідання заставу, розмір якої складає сто мільйонів гривень, передає replyua.net.

Також відомо, що Насіров назвав «підробкою» документи, які засвідчують наявність у нього потрійного громадянства. «Під час судового засідання Роман Насіров заявив, що має громадянство України і підкреслив, що у нього немає паспортів Угорщини та Великобританії», - зауважив адвокат.



Згідно інформації а словами Лисака, в мережі Інтернет протягом дуже тривалого часу продовжує «гуляти» ксерокопія паспорту, котрий належить «громадянину Угорщини» Насірову. Однак підпис у тому паспорті зовсім не збігається з підписом відстороненого очільника ДФС. Адвокат переконай, що ця «документація», яку сторона обвинувачення намагається використати для того, аби довести наявність у Романа Насірова, «була взята з Інтернету, її хтось підклав, не здійснивши перевірки».



Крім того, Лисак заявив, що у сторони захисту не знайшлося підстав, аби вносити за Насірочва заставу, тому що це може бути підтвердженням її згоди з повідомленням про підозру.