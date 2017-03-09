- Украинцы несут валюту в обменники: что происходит15:15
- Расходы Москвы на Крым: во сколько обходится оккупация14:15
- Голова ДФС відмовився сплачувати заставу та назвав документи «підробкою»14:00
- Боеспособные, но б-у: ВМСУ может получить корабли НАТО. ВИДЕО13:30
- Порошенко введет языковые квоты на украинском телевидении13:15
- "Быстрое решение": Европарламент и Совет ЕС единогласно поддержали безвиз с Украиной13:02
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине12:25
- Кабмин рассматривает новое постановление о тарифах на газ12:15
- Убийство бизнесмена в Киеве: появились ужасные кадры – видео11:55
- Гидрометцентр: в начале недели в Украине будет до +20 градусов10:38
Голова ДФС відмовився сплачувати заставу та назвав документи «підробкою»
Олександр Лисак, котрий є адвокатом Романа Насірова, заявив, що його підзахисний не має наміру вносити визначену під час судового засідання заставу, розмір якої складає сто мільйонів гривень, передає replyua.net.
Також відомо, що Насіров назвав «підробкою» документи, які засвідчують наявність у нього потрійного громадянства. «Під час судового засідання Роман Насіров заявив, що має громадянство України і підкреслив, що у нього немає паспортів Угорщини та Великобританії», - зауважив адвокат.
Згідно інформації а словами Лисака, в мережі Інтернет протягом дуже тривалого часу продовжує «гуляти» ксерокопія паспорту, котрий належить «громадянину Угорщини» Насірову. Однак підпис у тому паспорті зовсім не збігається з підписом відстороненого очільника ДФС. Адвокат переконай, що ця «документація», яку сторона обвинувачення намагається використати для того, аби довести наявність у Романа Насірова, «була взята з Інтернету, її хтось підклав, не здійснивши перевірки».
Крім того, Лисак заявив, що у сторони захисту не знайшлося підстав, аби вносити за Насірочва заставу, тому що це може бути підтвердженням її згоди з повідомленням про підозру.
Теги: политика, Донбасс, ГФС, фискальная служба
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Спасатель Анна покоряла горы и разбирала завалы после обстрелов07:35
- Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия22:37
- Меткомбинаты Ахметова травят мариупольцев, когда за ними никто не следит20:27
- Житель Константиновки в огороде хранил гранаты. На всякий случай19:44
- Украинцы несут валюту в обменники: что происходит15:15
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Меркель сходила на допрос 8 марта14:42
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- «Барселона» шикарно разгромила ПСЖ: не обошлось без рекордов Лиги чемпионов14:30
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- Расходы Москвы на Крым: во сколько обходится оккупация14:15
- Голова ДФС відмовився сплачувати заставу та назвав документи «підробкою»14:00
- Террористы атаковали свадьбу в Ираке: 30 погибших, 26 раненых13:48
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса