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Кабмин рассматривает новое постановление о тарифах на газ
Кабинет министров Украины рассматривает новое постановление, и, если оно будет принято, то к апрелю следующего года газ будет обходиться украинцам в 4949 гривен без НДС.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в прошлом году в меморандуме МВФ и Украины было сказано, что украинские власти должны до апреля текущего года разработать механизмы корректировки стоимости газа, а в прошлом месяце Кабинет министров подписал соглашение, которое направлено на корректировку цен на топливо каждые шесть месяцев. Если новое постановление будет принято, то уже через год топливо будет стоить 4949 гривен за тысячу кубометров. Если украинского газа населению не хватит, Нафтогаз начнет закупать топливо за границей, у оптовых поставщиков. Тарифы на топливо будут пересматривать два раза в год – в начале апреля и в начале октября.
При пересмотре Кабмин будет учитывать среднемесячные цены на топливо на немецком хабе с учетом затрат на транспортировку до Украины. Кроме того, будут учитываться и тарифы на транспортировку, наценка и распределение Нафтогаза.
Теги: Донбасс, газ, тарифы, Кабмин
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