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Климкин в США: какие сигналы получила украинская сторона
США не будет снимать санкции с России не потому, что приехал Климкин и добился этого, а потому, что во внутреннеполитической повестке США эта тема является острой, и она может вызвать определенные сдвиги в восприятии политики Трампа. Об этом РИА Новости Украина сообщил политтехнолог Олег Постернак.
Комментируя итоги визита Павла Климкина в США, эксперт отмечает, что не менее важным, чем санкционный, является вопрос реформ в Украине.
«Мне кажется, то, что, действительно, обсуждали и то, что, возможно, Украине были донесены определенные сигналы – это, во-первых, нашумевшее дело Насирова, о котором, наверняка, американская администрация хорошо проинформирована, поговаривают, что имеет непосредственное, возможно, к этому отношение, и это судьба реформирования украинской экономики и системной администрации в Украине. И, мне кажется, тут у США есть очень много новых новаций и идей, о которых, возможно, Климкина и проинформировали», - говорит политтехнолог.
«Еще третья тема, наверняка, которая поднималась – это тема Гаагского суда и последствий возможного решения международного суда ООН, потому что США должно быть готово к тому, что если суд примет сторону Украины или же, наоборот, примет компромиссную сторону отношений к этой теме, после этого фактически в мировом пространстве будет установлен некий юридический факт, который позволит квалифицировать действия России, а, соответственно, возможно, будет попытка по-другому оценивать характер отношений с Россией для всех тех ключевых стран, которые принимают решения международного суда как определенный образец и стандарт в поведении в дипломатии», - добавляет Постернак.
По мнению собеседника издания, обострение с Россией сейчас США невыгодно, несмотря на существующие заявления.
«Трамп только сверяет часы, ключевые позиции он согласовывает с Японией, с Великобританией, со своими основными, базовыми союзниками и друзьями, и Россия останется у него на закуску только после того, как удастся сформировать какую-то общую линию поведения. И решение международного суда, если мы представим, что оно будет в пользу Украины, пока тренд такой, что позиции украинцев на этом суде сильные, заставят США резко и быстро, оперативно определиться в отношении каких-то международно-правовых действий с Россией, это может означать закрытие программ, это может означать усиление санкций, это может означать все, что угодно, что в рамках международного права будет считаться адекватным подобным последствиям. И это, естественно, обострит мировую конъюнктуру. Тем более не забывайте, что кроме украинского вопроса у нас на повестке дня еще и сирийский, и вопросы, связанные с Ближним востоком, Средним востоком и т.д», - добавляет эксперт.
Источник: from-ua.com
Теги: политика, США, Донбасс
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