Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги

09.03.2017 18:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги

Палата постійних представників Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про виділення Україні 150 мільйонів доларів у якості військової підтримки. Як передає replyua.net, видалення коштів Україні закладено в американському бюджеті на 2017 рік. Дане рішення було прийняте напередодні, 8-го березня.

Згідно з ухваленим документом, гроші, які мають передати у якості допомоги для обороноздатності України будуть передані Пентагону до кінця вересня поточного року. У допомогу буде входити як і виділення летальної зброї, так і проведення воєнної підготовки особового складу з метою підвищення боєздатності української армії тощо.

Раніше посол України в США Валерій Чалий заявляв, що у Конгресі Сполучених Штатів знаходиться проект закону, який передбачає виділення Україні військової допомоги, еквівалентній 150 мільйонам доларів. Однак раніше повідомлялося, що Пентагон має виділити всього 350 мільйонів доларів допомоги для України. Однак тепер інша сума буде виділена для України вже після 1-го жовтня цього року. Всього у 2017 році військовий бюджет США передбачає виділення близько 578 мільярдів доларів на розвиток та осучаснення армії Сполучених Штатів Америки. 



Теги: Украина, США, Донбасс, помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх