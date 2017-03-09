Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги

09.03.2017 18:55

Палата постійних представників Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про виділення Україні 150 мільйонів доларів у якості військової підтримки. Як передає replyua.net, видалення коштів Україні закладено в американському бюджеті на 2017 рік. Дане рішення було прийняте напередодні, 8-го березня.



Згідно з ухваленим документом, гроші, які мають передати у якості допомоги для обороноздатності України будуть передані Пентагону до кінця вересня поточного року. У допомогу буде входити як і виділення летальної зброї, так і проведення воєнної підготовки особового складу з метою підвищення боєздатності української армії тощо.



Раніше посол України в США Валерій Чалий заявляв, що у Конгресі Сполучених Штатів знаходиться проект закону, який передбачає виділення Україні військової допомоги, еквівалентній 150 мільйонам доларів. Однак раніше повідомлялося, що Пентагон має виділити всього 350 мільйонів доларів допомоги для України. Однак тепер інша сума буде виділена для України вже після 1-го жовтня цього року. Всього у 2017 році військовий бюджет США передбачає виділення близько 578 мільярдів доларів на розвиток та осучаснення армії Сполучених Штатів Америки.