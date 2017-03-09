- Уровень безработицы побил «позитивный» рекорд18:45
- Нацсовет наказал СТБ за непристойные жесты в детское время почти на 2 миллиона гривен18:30
- Чиновники нашли метод, как утаить богатства от е-деклараций18:12
- Суд освободил еще одного бывшего боевика "лнр", который "служил" за еду и сигареты. ВИДЕО17:52
- Ляшко: Чим українці готові пожертвувати17:45
- Туман в Киеве: озвучен неутешительный прогноз17:28
- Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"17:12
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- Национализация Привата: как пострадала банковская сфера16:28
Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги
Палата постійних представників Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про виділення Україні 150 мільйонів доларів у якості військової підтримки. Як передає replyua.net, видалення коштів Україні закладено в американському бюджеті на 2017 рік. Дане рішення було прийняте напередодні, 8-го березня.
Згідно з ухваленим документом, гроші, які мають передати у якості допомоги для обороноздатності України будуть передані Пентагону до кінця вересня поточного року. У допомогу буде входити як і виділення летальної зброї, так і проведення воєнної підготовки особового складу з метою підвищення боєздатності української армії тощо.
Раніше посол України в США Валерій Чалий заявляв, що у Конгресі Сполучених Штатів знаходиться проект закону, який передбачає виділення Україні військової допомоги, еквівалентній 150 мільйонам доларів. Однак раніше повідомлялося, що Пентагон має виділити всього 350 мільйонів доларів допомоги для України. Однак тепер інша сума буде виділена для України вже після 1-го жовтня цього року. Всього у 2017 році військовий бюджет США передбачає виділення близько 578 мільярдів доларів на розвиток та осучаснення армії Сполучених Штатів Америки.
Теги: Украина, США, Донбасс, помощь
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Мнение эксперта: Если бы не "тончайшая политика" Обамы, Украины, возможно, уже бы не было
- Украинская власть уже успела испортить отношения с новым президентом США
- Белорусский музыкант опубликовал новый скандальный политический памфлет
- Эксперт: Внешняя политика Украины так и осталась на уровне политического туризма
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Суд освободил еще одного бывшего боевика "лнр", который "служил" за еду и сигареты. ВИДЕО17:52
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського15:52
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги18:55
- Уровень безработицы побил «позитивный» рекорд18:45
- Нацсовет наказал СТБ за непристойные жесты в детское время почти на 2 миллиона гривен18:30
- Чиновники нашли метод, как утаить богатства от е-деклараций18:12
- Суд освободил еще одного бывшего боевика "лнр", который "служил" за еду и сигареты. ВИДЕО17:52
- Ляшко: Чим українці готові пожертвувати17:45
- Туман в Киеве: озвучен неутешительный прогноз17:28
- Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"17:12
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем