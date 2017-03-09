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Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
Кремль уже не повторит прежних сценариев на Донбассе, и Россия может прибегнуть только к провокациям возле линии разграничения на Донбассе, а самая большая авантюра, на которую решится Кремль, - это поход на Мариуполь.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение прозвучало от Андрея Пионтковского. По словам российского журналиста, «русская весна» в Украине не повторится, хотя ее и никогда не было – в 2014 году она закончилась провалом. «В «русскую весну» в Кремле верили, а также считали, что многие русскоязычные граждане Украины поднимутся против украинского правительства, а потом стройными колоннами пойдут в «Новороссию» и присоединятся к РФ, но план с треском провалился», отмечает Пионтковский.
По его мнению, дальше был проект по Лугандонии, которую нужно было впихнуть в Украину, но и этого не произошло.
«Сейчас Кремль начинает менять свои планы. Если ранее мы слышали от Кремля, что он выступает за территориальную целостность Украины, то теперь РФ подчеркивает субъектность этих образований. На прямую аннексию Кремль уже не пойдет, но будет применять провокации», считает журналист.
Теги: Украина, Донбасс, Кремль
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