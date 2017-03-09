Ляшко: Чим українці готові пожертвувати

09.03.2017 17:45

Кожен громадянин України має знати, про що саме йдеться у таємно підписаному Меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» заявив народний депутат України Олег Ляшко, передає replyua.net.

«Чому уряд потайки від людей підписав Меморандум з МВФ? Хто давав владі повноваження на укладання цього документу? Я хочу наголосити, що питання продажу земель під сільське господарство та питання підвищення пенсійного віку в Україні – це стратегічні питання, які мають бути винесені на спільне обговорення.

Кожен українець має висловитися, чи готовий він продавати свою землю.

Чи готові українці до підвищення пенсійного віку чи того, що підвищення пенсій та зарплат буде заморожено на 3 роки. А наший уряд сам тихенько щось підписує, а ми про це дізнаємося вже пізніше», - сказав лідер Радикальної партії.

При цьому Ляшко наголосив, що в найближчий час текст Меморандуму з МВФ оприлюднюватися не буде

Його фракція буде звертатися до суду з цим питанням. «Три тижні тому мені президент та глава уряду обіцяли, що перед підписанням цей документ буде обговорено у фракціях. Але трапилося те, що трапилося. Будемо звертатися до суду», - зазначив він.