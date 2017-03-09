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На Одесчине задержали опасного торговца людьми — видео
На Одесчине удалось разоблачить преступную группировку, которая занималась торговлей людьми
Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. В частности, правоохранителям удалось задержать в аэропорту Одессы молодого человека, который пытался вывезти на территорию Турции двух украинок для оказания сексуальных услуг.
В ходе расследования выяснилось, что преступник знакомился с женщинам в Сети, и пользуясь их тяжелым материальным положением уговорил их отправиться на заработки за границу.
По обещаниям «торговца живым товаром» за свои услуги сексуальные рабыни должны были получать от четырех до пяти тысяч долларов США в месяц.
На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Кроме того, правоохранители пытаются определить круг лиц, который причастен к каналу торговли «живым товаром».
Теги: Донбасс, Одесса, торговля людьми
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