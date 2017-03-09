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Национализация Привата: как пострадала банковская сфера
В результате национализации ПриватБанка под контролем у государства оказалось более 50% банковской системы Украины
Об этом пишет Politeka в своей статье «Банкопад на финише: сколько банков НБУ планирует «убить» в этом году».
«Сейчас мы обладаем, как государство, 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков», – заявил министр финансов Александр Данилюк.
Такая огромная доля государства ничего хорошего системе не сулит. Это оказывает административное влияние на весь рынок – теперь центр решений по изменению процентных ставок переходит в госсектор.
«В Украине сейчас создалась уникальная ситуация, когда не просто более половины банковского сектора принадлежит государству, но и сами банки в госсобственности начали конкурировать между собой, – говорит Анатолий Гулей. – В результате Антимонопольный комитет начал интересоваться этими банками – согласно закону, если один собственник превысил долю на рынке в 35%, то он считается монополистом».
Теги: Донбасс, ПриватБанк, национализация
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