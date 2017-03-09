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Нацсовет наказал СТБ за непристойные жесты в детское время почти на 2 миллиона гривен
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применила санкцию к телеканалу "СТБ" (ПАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИА ЦЕНТР – СТБ") штраф в размере 10% от суммы лицензионного сбора, что составляет 1, 654 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член регулятора Сергей Костицкий, передает Вести.
По его словам, мониторингам Национального совета зафиксировано, что отдельные анонсы передач и эпизоды передач "МастерШеф", "Хата на тата", "Битва экстрасенсов", "Один за всех", содержащие сцены жестокости, насилия, непристойные слова и жесты и тому подобное, и транслировались в детское время.
"В целом, эти передачи могли просматривать в разное время от 17,8 тысяч до 819 тысяч подростков. Все эпизоды, по мнению экспертов Ассоциации психологов Украины, Женского консорциума Украины, Независимого медийного совета и Общественного совета при Нацсовете, формируют привыкание детей к проявлениям жестокости, насилия, грубых выражений, что может привести к тяжелым психическим последствиям", - сообщил он.
Таким образом, по его словам, зафиксировано нарушение части 2 статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании": не допускается использование телерадиооргнанизаций для трансляции программ или их видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков, если они имеют возможность их смотреть.
Он также напомнил, что в прошлом году за аналогичные нарушения СТБ получил от Нацонального совета санкцию "предупреждение".
"Зафиксировав новые нарушения, констатируем, что телекомпания не выполнила решение регулятора. Таким образом, согласно закону, Национальный совет применил санкцию "штраф", - добавил Костицкий.
Экстрасенсы и камуфляж
Кроме того, по словам члена регулятора, по результатам плановой проверки и внеплановой проверки "СТБ" по нашумевшей передаче "Битва экстрансенсов" принято решения "принять к сведению".
Костицкий отметил, что последнее решение принято из-за нескольких факторов:
1) на форме с камуфляжным окрасом отсутствуют военные знаки различия с помощью которых этих участников можно было бы идентифицировать как сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих государства-агрессора или любой другой страны.
2) Сюжет передачи непосредственно или опосредованно связан с деятельностью органов государства-агрессора, советских органов безопасности.
3) В сюжете передачи ни непосредственно, ни косвенно не оспаривается и не ставится под сомнение территориальная целостность Украины, не оправдывается и не подается в положительном свете оккупация территории Украины, акты агрессии со стороны других государств, развязывание войны, пропагандируется исключительность, превосходство или неполноценность лиц по признакам их религиозных убеждений, принадлежности к определенной нации или расы, пола, имущественного положения, социального происхождения.
"Также взято во внимание, что руководство телеканала "СТБ" признало и принесло публичные извинения за ошибку, и уволило сотрудников, ответственных за создание этого инцидента", - добавил член Нацсовета.
Напомним, в выпуске шоу "Битва экстрасенсов", которую в воскресенье, 15 января, вечером транслировали на телеканале СТБ, приняли участие люди, похожие на террористов ЛДНР. Это заметили украинские блоггеры, которые активно пишут в сети о "зраде" телеканала.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, штраф, телеканал
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