Порошенко введет языковые квоты на украинском телевидении

09.03.2017 13:15

Президент Петр Порошенко во время церемонии награждения имени Тараса Шевченко заявил о том, что в самое ближайшее время Верховная Рада на законодательном уровне закрепит квоты на украинский язык на телеканалах Украины, сообщает replyua.net cо ссылкой на Обозреватель.



«В радиоэфире уже удалось достичь популяризации украинского языка и песен. Помните, сколько шло об этом споров? Ничего, и шаг за шагом доля украинского языка увеличивается в радиоэфирах. Также я хочу подчеркнуть, что скоро мною будет предложена такая же технология и на украинском телевидении», подчеркнул глава государства. По его словам, на некоторых телеканалах Украины присутствие украинского языка ничтожно мало, и летом прошлого года он уже обращался к представителям киноиндустрии с просьбой самоорганизовываться по этой проблеме.



«К сожалению, несколько месяцев назад меня услышали далеко не все представители киноиндустрии, и соответственно в настоящее время последнее слово останется только за законодателем Украины», заявил Петр Порошенко.