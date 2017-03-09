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Порошенко введет языковые квоты на украинском телевидении
Президент Петр Порошенко во время церемонии награждения имени Тараса Шевченко заявил о том, что в самое ближайшее время Верховная Рада на законодательном уровне закрепит квоты на украинский язык на телеканалах Украины, сообщает replyua.net cо ссылкой на Обозреватель.
«В радиоэфире уже удалось достичь популяризации украинского языка и песен. Помните, сколько шло об этом споров? Ничего, и шаг за шагом доля украинского языка увеличивается в радиоэфирах. Также я хочу подчеркнуть, что скоро мною будет предложена такая же технология и на украинском телевидении», подчеркнул глава государства. По его словам, на некоторых телеканалах Украины присутствие украинского языка ничтожно мало, и летом прошлого года он уже обращался к представителям киноиндустрии с просьбой самоорганизовываться по этой проблеме.
«К сожалению, несколько месяцев назад меня услышали далеко не все представители киноиндустрии, и соответственно в настоящее время последнее слово останется только за законодателем Украины», заявил Петр Порошенко.
Теги: Донбасс, телевидение, язык, квота, Порошенко
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