Расходы Москвы на Крым: во сколько обходится оккупация

09.03.2017 14:15

В 2016 году более 2/3 оккупационного бюджета Крыма составляли дотации из федерального бюджета почти га 80 млрд руб

Об этом в интервью Politeka рассказал Экономический эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский

«По сравнению с доокупацийним периодом, Крым стал менее самостоятельным в обеспечении. Его дотационная зависимость от украинского бюджета составила около 50%. После оккупации экономический потенциал полуострова почти совсем нивелирован и разрушен», — констатирует эксперт.

Вместо обещанного экономического развития Крыма, на полуострове создается мощная военная база. Развиваются лишь некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

«Аграрного бизнеса без воды в Крыму быть не может. Промышленные предприятия, которые перерабатывали сельскохозяйственную продукцию, либо закрываются, либо на пределе», — резюмирует Смелянский.



