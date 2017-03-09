- Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"17:12
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- Национализация Привата: как пострадала банковская сфера16:28
- Генерал оценил масштаб угрозы «русской весны» в Одессе16:15
- На Одесчине задержали опасного торговца людьми — видео15:45
- Климкин в США: какие сигналы получила украинская сторона15:30
- Украинцы несут валюту в обменники: что происходит15:15
- Расходы Москвы на Крым: во сколько обходится оккупация14:15
- Голова ДФС відмовився сплачувати заставу та назвав документи «підробкою»14:00
Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"
Представник російської сторони у Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії, британський юрист Семюель Вордсворт заявив, що доказів того, що Російська Федерація передає зброю проросійським бойовикам на Донбасі немає. Про це у четвер пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
За його словами, хто б не передавав бойовикам на Донбасі зенітно-ракетний комплекс «Бук», головна його мета була підвищити обороноздатність самопроголошених республік. Під час виступу російських представників в день слухання 9-го березня, Вордсворт вже не визнавав, що ЗРК «Бук», з якої було вбито майже 300 людей, які знаходилися на борту літака, який рухався за рейсом МН17, передали з Росії.
В той самий час він дорікнув українським делегатам в тому, що вони «не точно формулюють свої звинувачення». «Вчора українські представники говорили, що згідно до міжнародної конвенції, Росія, якщо вона знає причетних до переміщення «Бука», має провести розслідування. А перед цим, у понеділок, вони прямо звинувачували Російську Федерацію у тому, що саме вона була причетною до збиття літака «Boeing» рейсу МН17», - додав Вордсворт. «Україна має чіткіше формулювати свої звинувачення на адресу Росії», - сказав він.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, Гаага
- Гаага возьмется за иск Украины против России в марте
- Депутата Ландика экстрадируют в Украину
- Украина подала очередной иск против РФ
- Зеркаль: Мы имеем ответ относительно каждой позиции РФ, но детальное представление аргументов состоится позже
- Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе
- Век воли не видать: сегодня в полночь провайдер отключает российские телеканалы (ВИДЕО)
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського15:52
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Спасатель Анна покоряла горы и разбирала завалы после обстрелов07:35
- Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"17:12
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть16:55
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- Национализация Привата: как пострадала банковская сфера16:28
- Генерал оценил масштаб угрозы «русской весны» в Одессе16:15
- Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського15:52
- На Одесчине задержали опасного торговца людьми — видео15:45
- Климкин в США: какие сигналы получила украинская сторона15:30
- Украинцы несут валюту в обменники: что происходит15:15
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса