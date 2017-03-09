Російська сторона в Гаазі докорила Україні у "нечіткому формулюванні"

09.03.2017 17:12

Представник російської сторони у Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії, британський юрист Семюель Вордсворт заявив, що доказів того, що Російська Федерація передає зброю проросійським бойовикам на Донбасі немає. Про це у четвер пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.



За його словами, хто б не передавав бойовикам на Донбасі зенітно-ракетний комплекс «Бук», головна його мета була підвищити обороноздатність самопроголошених республік. Під час виступу російських представників в день слухання 9-го березня, Вордсворт вже не визнавав, що ЗРК «Бук», з якої було вбито майже 300 людей, які знаходилися на борту літака, який рухався за рейсом МН17, передали з Росії.



В той самий час він дорікнув українським делегатам в тому, що вони «не точно формулюють свої звинувачення». «Вчора українські представники говорили, що згідно до міжнародної конвенції, Росія, якщо вона знає причетних до переміщення «Бука», має провести розслідування. А перед цим, у понеділок, вони прямо звинувачували Російську Федерацію у тому, що саме вона була причетною до збиття літака «Boeing» рейсу МН17», - додав Вордсворт. «Україна має чіткіше формулювати свої звинувачення на адресу Росії», - сказав він.