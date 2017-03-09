Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СБУ вигнала з України кримінального "авторитета"

09.03.2017 19:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ вигнала з України кримінального "авторитета"

Нещодавно Служба безпеки України заборонила одному з кримінальних «авторитетів» в’їжджати до України протягом трьох років. Про це у четвер, 9-го березня, повідомляє СБУ, передає replyua.net.

«Громадянину однієї з країн Закавказзя, який ніс негативний вплив на криміногенну ситуацію в Дніпропетровській області, Державна міграційна служба разом з Службою безпеки України заборонили в’їзд до країни на три роки», - зазначає прес-центр відомства. В той самий час у СБУ додали, що 38-ми річний кримінальний «авторитет» неодноразово затримувався правоохоронними органами України. Останнього разу він заявився до України на початку поточного року.

Також у повідомленні зазначили, що він, отримуючи підтримку від одного з злодіїв у законі, намагався створити власне злочинне угрупування, за допомогою якого планував вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини. «Його неодноразово затримували на території України. Також ми отримали інформацію про те, що цей чоловік намагався сформувати власне злочинне угрупування з метою незаконного збагачення», - йдеться у тексті повідомлення. Як відомо, після реформування поліції в Україні рівень злочинності зріс приблизно на 40%. 



Теги: Украина, Донбасс, криминал, СБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх