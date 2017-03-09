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СБУ вигнала з України кримінального "авторитета"
Нещодавно Служба безпеки України заборонила одному з кримінальних «авторитетів» в’їжджати до України протягом трьох років. Про це у четвер, 9-го березня, повідомляє СБУ, передає replyua.net.
«Громадянину однієї з країн Закавказзя, який ніс негативний вплив на криміногенну ситуацію в Дніпропетровській області, Державна міграційна служба разом з Службою безпеки України заборонили в’їзд до країни на три роки», - зазначає прес-центр відомства. В той самий час у СБУ додали, що 38-ми річний кримінальний «авторитет» неодноразово затримувався правоохоронними органами України. Останнього разу він заявився до України на початку поточного року.
Також у повідомленні зазначили, що він, отримуючи підтримку від одного з злодіїв у законі, намагався створити власне злочинне угрупування, за допомогою якого планував вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини. «Його неодноразово затримували на території України. Також ми отримали інформацію про те, що цей чоловік намагався сформувати власне злочинне угрупування з метою незаконного збагачення», - йдеться у тексті повідомлення. Як відомо, після реформування поліції в Україні рівень злочинності зріс приблизно на 40%.
Теги: Украина, Донбасс, криминал, СБУ
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