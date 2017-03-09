Шахтеры Львовщины готовятся к радикальному протесту

09.03.2017 09:55

Шахтеры Червонограда Львовской области прекращают отгрузки угля и собираются пикетировать областной суд Львова

Как сообщает Politeka со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, горняки пошли на такие меры из-за задолженности по заработной плате.

«Местные шахтеры Червонограда начали акцию с прекращением отгрузки угля потребителям без остановки добычи из-за задолженности по заработной плате. А завтра (9 марта) они рассматривают возможность пикета областного суда в г. Львове, где будет рассматриваться дело о разблокировании счета ГП «Львовуголь», — говорит Волынец.

Он подчеркнул, что шахтеры приняли окончательное решение с 9 утра 9 марта прекратить отгружать уголь и пикетировать суд.

Напомним, 2 марта во Львовской области взрыв стал причиной обвала горной породы в шахте «Степовая». Авария привела к восьми жертвам. Шесть шахтеров получили травмы.

Как писала Politeka, семьи погибших горняков получат по 500 тысяч гривен компенсации. В то же время самим пострадавшим выплатят по 75 тысяч гривен.