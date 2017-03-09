Стало известно, как вернуть активы команды Януковича

09.03.2017 22:15

Эксперт рассказал способы и причины неудач в вопросе возвращения финансовых активовбывших высокопоставленных чиновников

Для возврата в Украину зарубежных активов экс-регионалов необходимо довести виновность лица, подозреваемого в этом преступлении, заявил в интервью Politeka, юрист и экс-заместителя прокурора Черниговской области Олег Подгайный.

По его словам, желание некоторых депутатов или общественных активистов вернуть бывших членов команды экс-президента не достаточно.

«То есть лицо сначала должны признать виновным в установленном законом порядке. Этот приговор должен вступить в силу, только потом можно говорить о возвращении активов», – сказал он.

По словам юриста до сих пор в Украине не осудили ни одного человека из того перечня «топов», которые интересуют общество, поэтому о возвращении активов не приходится говорить.

Подгайный считает, что одной из причин, по которой невозможно вернуть активы экс-чиновников это отсутствие специалистов в ГПУ.

«Сейчас там практически нет людей, которые понимали бы, что стоит делать», – подытожил он.

Полное интервью Олег Подгайного можно прочитать здесь.