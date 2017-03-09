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Суд освободил еще одного бывшего боевика "лнр", который "служил" за еду и сигареты. ВИДЕО
09.03.2017 17:52
На Луганщине суд освободил от уголовного наказания еще одного участника программы Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В конце мая 2014 житель Луганской области присоединился к одному из НВФ т.н. «лнр», стоял на блокпосту, проверял документы у граждан, багаж и автомобили. За «работу» получал сигареты и продукты.
Впоследствии разобравшись в событиях, происходящих вокруг, осознав свою ошибку, он покинул ряды незаконного вооруженного формирования. Долгое время мужчина скрывался у друзей, опасаясь справедливого наказания.
Наконец из Интернета он узнал о программе «Тебя ждут дома» и обратился в СБУ.
В своем видеообращении бывший боевик заверил, что программа работает, и призвал сограждан, находящихся на временно оккупированной территории Украины, сложить оружие и возвращаться домой к близким и родным.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, суд, боевик, ЛНР
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