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Туман в Киеве: озвучен неутешительный прогноз
Стало известно, как долго в столице продержится туман
Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, завтра, 10 марта, ночью и утром во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях сохранится туман.
Видимость на дорогах Киева будет составлять 200-500 метров.
Напомним, ранее урбанист Григорий Мельничук озвучивал неожиданную причину возникновения тумана. По его мнению, туман накрыл Киев из-за неадекватно сильного отопления, которое не собираются регулировать, несмотря на потепление. В КГГА же заявляли, что подобное явление — типичное для мегаполисов и вызвано исключительно метеорологическими явлениями.
Теги: Донбасс, Киев, туман
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