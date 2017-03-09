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У четвер Насіров так і не прибув до суду

09.03.2017 21:40
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У четвер Насіров так і не прибув до суду

Відстороненого від виконання обов’язків керівника Державної фіскальної служби України Романа Насірова так і не привезли до суду, де мали оголосити повний текст рішення про його арешт. Лікарі СІЗО рекомендували йому не робити цього, оскільки його стан здоров’я незадовільний. Про це сьогодні, 9-го березня, розповів спеціалізований антикорупційний прокурор Сімків Роман під час розмови з журналістами після завершення судового засідання, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Ми отримали висновки лікарів слідчого ізолятора про те, що Роману Насірову не рекомендується їхати на судове засідання у зв’язку з поганим станом здоров’я. Але, як ми розуміємо, якби він наполягав, то працівники СІЗО повинні б були доставити його в суд», - зазначив він.

В той самий час прокурор наголосив, що у четвер планувалося провести допит Насірова вже у якості підозрюваного. «Зараз ми будемо з’ясовувати, які є можливості провести цей допит сьогодні. Ми будемо спілкуватися як і з правоохоронцями, так і з лікарями слідчого ізолятора», додав Сімків. Як повідомлялося, 7-го березня суд арештував керівника ДФС Романа Насірова на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. 



Теги: Донбасс, суд, фискальная служба
 
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