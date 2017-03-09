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Уровень безработицы побил «позитивный» рекорд
Уровень безработицы в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в январе 2017 года снизилась до минимального показателя с 2008 года
Как передает Politeka со ссылкой на «Интерфакс», согласно опубликованным данным, в январе 2017 года во всех странах ОЭСР, вместе взятых, было 38,3 миллиона безработных. В докризисном апреле 2008 года их было на 5,7 миллиона меньше.
В странах Европейского союза этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта, до 8,1%. В США безработица увеличилась с 4,7% до 4,8%, в Японии — уменьшилась с 3,1% до 3%, это самый низкий показатель среди всех стран ОЭСР. Максимальный же зафиксирован в Испании: 18,2%, на 0,2 п.п. меньше, чем в декабре.
Уровень безработицы среди молодежи (15-24 года) в странах ОЭСР в январе 2017 года снизился с 12,6% до 12,5%. Однако в еврозоне она остается чрезвычайно высокой: 20% — во многом из-за таких стран, как Испания (42,2%), Италия (37,9%) , Португалия (25,7%) и Франция (23,6%). Среди женщин стран ОЭСР безработица не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем (6,3%), в то время, как у мужчин она уменьшилась с 6,1% до 6%.
Теги: Украина, Донбасс, безработица
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