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В центре Киева расстреляли автомобиль: есть погибший, ранен ребенок

09.03.2017 07:15
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В центре Киева расстреляли автомобиль: есть погибший, ранен ребенок

В центре Киева вечером в среду, 8 марта, на улице Антоновича расстреляли автомобиль Mercedes-Benz CLS.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Киев Оперативный.

Мужчина, который был за рулем, от полученных ранений скончался на месте. Кроме того, ранен ребенок. Его госпитализировали.

Как стало известно "Обозревателю", бизнесмен Александр Ряжев получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. Он умер по дороге в больницу. Вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей - сын Дима (5 лет) и дочь Настя (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Бизнесмен жил на ул. Антоновича, 140. Семья возвращалась домой.

На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9мм.

Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, ребенок, погибший
 
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