В ЕС намерены завершить процедуру предоставления безвиза Украине в кратчайшие сроки – МИД

09.03.2017 22:00

По словам Марьяны Бецы, сроки уже не зависят от Украины, это внутренняя процедура Евросоюза

В ЕС заверили, что намерены завершить процедуру предоставления безвиза Украине в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает "112 Украина".

"Сегодня было очень положительное решение. Оно было ожидаемо, поскольку уже положительно была оценена работа, проведенная Украиной... Далее должны пройти дебаты и принятия решения о безвизовом режиме на пленарном заседании Европейского парламента. Когда – это будет трудно комментировать, потому что это зависит исключительно от графика Европарламента. Следующий этап – это одобрение Советом ЕС и подписания соответствующего законодательного акта. Здесь сроки уже не зависят от Украины, это внутренняя процедура ЕС. Мы получили заверения от наших европейских партнеров, что это будет достаточно быстро. Они сами заинтересованы в выполнении своих обязательств. Мы очень надеемся, что эта процедура заработает как можно быстрее", – рассказала Беца.

Напомним, 28 февраля Европарламент и Совет ЕС согласовали безвизовый режим для украинцев. Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинцев. 9 марта профильный комитет Европарламента поддержал предоставление безвизового режима Украине.

Теперь договоренность должен подтвердить ЕП на пленарной сессии, которая запланирована ориентировочно на 3-4 апреля. Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.

Источник: http://www.segodnya.ua