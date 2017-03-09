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В ЕС намерены завершить процедуру предоставления безвиза Украине в кратчайшие сроки – МИД

09.03.2017 22:00
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В ЕС намерены завершить процедуру предоставления безвиза Украине в кратчайшие сроки – МИД

По словам Марьяны Бецы, сроки уже не зависят от Украины, это внутренняя процедура Евросоюза

В ЕС заверили, что намерены завершить процедуру предоставления безвиза Украине в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает "112 Украина".

"Сегодня было очень положительное решение. Оно было ожидаемо, поскольку уже положительно была оценена работа, проведенная Украиной... Далее должны пройти дебаты и принятия решения о безвизовом режиме на пленарном заседании Европейского парламента. Когда – это будет трудно комментировать, потому что это зависит исключительно от графика Европарламента. Следующий этап – это одобрение Советом ЕС и подписания соответствующего законодательного акта. Здесь сроки уже не зависят от Украины, это внутренняя процедура ЕС. Мы получили заверения от наших европейских партнеров, что это будет достаточно быстро. Они сами заинтересованы в выполнении своих обязательств. Мы очень надеемся, что эта процедура заработает как можно быстрее", – рассказала Беца.

Напомним, 28 февраля Европарламент и Совет ЕС согласовали безвизовый режим для украинцев. Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени Совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинцев. 9 марта профильный комитет Европарламента поддержал предоставление безвизового режима Украине.

Теперь договоренность должен подтвердить ЕП на пленарной сессии, которая запланирована ориентировочно на 3-4 апреля. Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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