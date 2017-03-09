В Минздраве рассказали о шокирующей статистике

09.03.2017 21:00

Украина лидирует среди европейских стран по уровню смертности новорожденных

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства охраны здоровья.

Как свидетельствуют данные международного исследования ЮНИСЕФ, в 2015 году в Украине было зарегистрировано 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше – 12, Румынии – 56, а в Германии – 42.

По данным Минздрава, неонатальная смертность также остается самой высокой среди стран Евросоюза.

По информации пресс-службы ведомства, в 2015 году в Украине зафиксировано 2378 смертельных случаев младенцев в первые 28 дней жизни, в то время как в Польше – 1122, Румынии – 1047, а в Германии – 1449.

Тем не менее в Украине показатель смертности норожденных постепенно снижается с каждым годом, и в 2015 году составил 5.5 на 1000 живорождений, против 5.7 в 2014 году.

Кроме того, как констатировали в Минздраве, что по данным ЮНИСЕФ, в Украине очень низкий уровень знаний об опасных проявлениях во время беременности.

«В Украине лишь 23% женщин и мужчин знают хотя бы три опасные симптомы во время беременности, а о всех шести помнят только 12% респондентов. В то же время, менее половины (45%) женщин обращаются в женскую консультацию до 11 недели беременности, и только треть женщин посещает курсы беременных», — отметили в Минздраве.