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Генпрокуратура России утверждает, что Янукович не просил Путина ввести войска в Украину

10.03.2017 09:54
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Генпрокуратура России утверждает, что Янукович не просил Путина ввести войска в Украину

Генеральная прокуратура РФ утверждает, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину. Об этом говорится в соответствующем письме в адрес Генпрокуратуры Украины, которое обнародовал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке, пишет "Остров".

Генпрокуратура РФ заявляет, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали и не рассматривали никакого письма Януковича об использовании войск РФ на территории Украины. 

"Но что делать с выступлением Чуркина в Совете Безопасности ООН об этом письме? Что делать с видеоинтервью самого Януковича, который подтверждает, что писал такое письмо? Что делать с выступлением на Советов Федерации г. Клишаса, который говорит о письме Януковича к Совету Федерации?", - отмечает Луценко. 

Он подчеркивает, что существует и видео встречи Путина с прессой в Ново-Огарево, на которой президент РФ, отвечая на вопрос о том, что может служить поводом для использования ВС РФ на территории Украины, "неоднократно отметил что у него есть "прямое обращение действующего и легитимного Президента Украины Януковича о использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины ... ". 

Генпрокурор Украины подчеркнул, что суд установит истину. 

Ранее в СМИ сообщалось, что Янукович в 2014 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой применить свои войска в Украине. 

3 марта 2014 постпред РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании зачитал обращение Януковича, в котором отмечалось: "... обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины ". 

Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину. 

Уже в 2017 году экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не обращался к Путину с просьбой ввести войска."Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий", – сказал он. 
 

Фото: https://twitter.com/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, письмо, Генеральная прокуратура, Янукович
 
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