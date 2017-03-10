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Курс НБУ на 10 марта: доллар – 26,91 грн, евро – 28,39 грн

10.03.2017 09:14
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Курс НБУ на 10 марта: доллар – 26,91 грн, евро – 28,39 грн

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 10 марта.

Доллар подешевел на 5 коп. - до 26,91 грн.

Евровалюта подешевела на 12 коп. - до 28,39 грн.

Курс российского рубля снизился до 0,457 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, НБУ, валюта, курс валют
 
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