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Курс НБУ на 10 марта: доллар – 26,91 грн, евро – 28,39 грн
10.03.2017 09:14
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 10 марта.
Доллар подешевел на 5 коп. - до 26,91 грн.
Евровалюта подешевела на 12 коп. - до 28,39 грн.
Курс российского рубля снизился до 0,457 грн.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, валюта, курс валют
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