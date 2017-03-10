НБУ намерен внедрить новый сервис: оплата за коммуналку будет напрямую списываться с карточек украинцев

10.03.2017 21:40

Национальный банк Украины выступает за широкое распространение и популяризацию в Украине услуги Direct Debit, предполагающей договорное списание средств банком со счета клиента для оплаты цикличных расходов, включая погашение кредитов и оплату коммунальных услуг, сообщает "Страна".

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в рамках этой услуги ЖЭК или другой центр услуг формирует электронную квитанцию, которая сразу попадает в банк пользователя услуг, а соответствующий клиент банка получает сообщение с предложением автоматически оплатить по квитанции.

Оплата происходит после подтверждения клиентом операции в зависимости от настроек в онлайн-банкинга. Среди преимуществ услуги НБУ выделил оплату без "физического" присутствия в банке, удобство проведения платежей, возможность операций с помощью онлайн-сервисов в режиме 24/7, снижение вероятности штрафных санкций за несвоевременную оплату счетов, сокращение очередей в отделениях банков, автоматизацию процессов, сокращение бумажных документов и операционных затрат банков. Нацбанк отметил, что подобная услуга успешно работает в странах Европейского Союза и США.

В частности, в Нидерландах через Direct Debit проходит почти 45% всех банковских трансакций, а в Великобритании счета Direct Debit служат для оплаты 73% коммунальных платежей. В Украине услуга пока не получила широкого распространения, однако уже используется некоторыми платежными системами и банками. По информации регулятора, для полноценного функционирования услуги необходимо разработать стандартную форму квитанций для оплаты коммунальных услуг и обеспечить ее формирование в электронном виде всеми поставщиками этих услуг, что возможно при тесном сотрудничестве НБУ, Минэкономики, Минрегиона, банков и агрегаторов платежных услуг.