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Новострои в Украине могут подешеветь - Кабмин отменил часть разрешительных документов

10.03.2017 20:19
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Новострои в Украине могут подешеветь - Кабмин отменил часть разрешительных документов

В Украине плата за получение разрешения на строительство жилья больше не будет входить в стоимость самих строений. Как результат, дома и квартиры будут стоить дешевле для конечного потребителя. Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров Украины 10 марта, пишет inforesist.org.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова, именно за получение разрешительных документов ранее приходилось доплачивать.

"В стоимости жилья украинцы вынуждены были платить и определенную наценку за сложность процедур. Как результат, Украина занимает позорное 140-е место в рейтинге (Doing Business. —ред.) в этой сфере", — заявил он.

Также правительство отменило норму о том, что нужно согласовывать выходные данные по строениям ГосЧС. Теперь все ограничения должны быть в открытой архитектурной базе населенного пункта .

"Еще одно изменение, возможно, покажется смешным, но до сих пор в Украине архитектор может проектировать дома без профессионального образования. Архитектор — это мощная профессия. Ей нужно долго учиться", — отметил Максим Нефьодов.


Фото: 24tv.ua/

Теги: Украина, Донбасс, стоимость, жилье, документы
 
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