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Погода в Украине 10 марта: тепло, пасмурно, местами дождь
10.03.2017 08:58
Температура воздуха днем в стране +10...+12 градусов; ночные показатели будут +2...+4. Ветер западного направления 5-10 м/с.
В центральных областях ожидаются без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +10...+12, ночью +2...+4.
На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем +10...+12, ночью +2...+4.
В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +10...+12, ночью от 0 до -2.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +7...+9, ночью +2...+4.
В западной части преимущественно дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +12...+14, ночью +2...+4.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
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