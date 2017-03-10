Погода в Украине 10 марта: тепло, пасмурно, местами дождь

10.03.2017 08:58

Температура воздуха днем в стране +10...+12 градусов; ночные показатели будут +2...+4. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидаются без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +10...+12, ночью +2...+4.

На севере Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем +10...+12, ночью +2...+4.

В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +10...+12, ночью от 0 до -2.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +7...+9, ночью +2...+4.

В западной части преимущественно дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +12...+14, ночью +2...+4.