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"ПриватБанк" выиграл конкурс на размещение банкоматов в метро Киева

10.03.2017 20:58
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"ПриватБанк" выиграл конкурс на размещение банкоматов в метро Киева

Об этом в Facebook сообщил глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности Леонид Антоненко, сообщают украинские СМИ.

По словам Антоненко, цена аренды выросла с первоначальных 270 тыс. грн до 470 тыс. грн в месяц. Первоначально КГГА планировала передать банкоматы другому банку без конкурса. Этот банк заявку на конкурс не подал.


Фото: vlada.io

Теги: Донбасс, Киев, конкурс, ПриватБанк, метро, банкомат
 
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