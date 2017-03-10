"ПриватБанк" выиграл конкурс на размещение банкоматов в метро Киева

10.03.2017 20:58

Об этом в Facebook сообщил глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности Леонид Антоненко, сообщают украинские СМИ.

По словам Антоненко, цена аренды выросла с первоначальных 270 тыс. грн до 470 тыс. грн в месяц. Первоначально КГГА планировала передать банкоматы другому банку без конкурса. Этот банк заявку на конкурс не подал.