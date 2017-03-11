Какие продукты и на сколько дорожают во время поста

11.03.2017 11:05

С началом Великого поста в Украине выросли цены на продукты, которые разрешено употреблять верующим — рыба и грибы, пишет domik.ua.

Грибы в Украине подорожали больше всего — на 60—70%. Эксперты прогнозируют повышение стоимости и других продуктов — это сыры, молочка и сахар.

ГРИБЫ И РЫБА. По словам аналитика Украинской аграрной конфедерации Дмитрия Дейны, основная причина повышения стоимости грибов — выросший на них спрос. "Зимой кило шампиньонов стоило 23—25 грн/кг, а сейчас — 40—45, так как грибы берут те, кто не ест мясо, — сказал нам Дейна. — Великий пост — главный двигатель цен, поэтому постепенного удешевления грибов до 30 грн/кг не стоит ожидать ранее чем через полтора месяца. А рыба у нас на 70% импортная, и ее цена зависит от курса доллара, который в последний месяц подрос".

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко добавил, что причина подорожания рыбы еще и в снижении предложения. По его словам, это сезонный рост цен, так как из-за ледохода упал вылов украинской прудовой рыбы — карпа, карася.

"Цены на них поднялись за февраль на 45%, или до 50 грн за кг карася, 60 грн за кг карпа, — говорит Дорошенко. — В пост розница пытается заработать, поэтому карась может подорожать до 60 грн, карп до 70—75 грн. Но уже к концу апреля, когда пойдет вылов не только карасей и карпов, но и толстолобика, щуки, линя, цены на карасей и карпов могут упасть вдвое".

Несмотря на то что эксперты отмечают некоторый рост цен (до 10%) на огурцы, помидоры и зеленый лук, традиционный борщовый набор пока дорожать не собирается.

"КИСЛАЯ" МОЛОЧКА. Производители молочных продуктов также предупреждают о грядущем росте цен на свою продукцию. "На повышение повлияли внутренние и внешние экономические факторы. В первую очередь, это повышение цены на сырье. В конце 2016 года цена на молоко выросла на 80% по сравнению с летом 2016-го. Плюс колебания курса доллара — ведь цены на упаковку, заквасочные культуры и витамины напрямую зависят от него", — рассказали нам в пресс-службе одного из украинских производителей.

Рост цен возможен в марте, когда закончится цикл созревания сыров и на прилавки попадет товар по новым ценам. Например, сыр "Украинский" или "Голландский", относящиеся к среднему ценовому сегменту, будут стоить 170—180 грн/кг (сейчас 140—150), предсказывают производители. "Это дороже аналогичных польских сыров, поэтому нашим сыроделам придется умерить аппетиты", — парирует Дорошенко.

Также начал дорожать сахар: цены на развесной "песок" поднялись с 15—15,2 грн/кг до 16,5—17, а на фасованный — до 20—22 грн/кг. Причина — 33-кратный рост экспорта сахара в текущем сезоне (334 тыс. т против 10 тыс. т) из-за неурожая в мире сахарного тростника.

"Продажи сахара за рубеж резко активизировались из-за конъюнктуры мирового рынка, но это не будет длиться вечно, — говорит аналитик консалтинговой компании "ПроАгро" Ярослав Левицкий. — По внутреннему рынку: даже если экспорт останется настолько же активным, а производители говорят о 500 тыс. тонн, то все равно дефицита сахара не будет благодаря высокому объему производства и переходящим запасам. Возможно лишь сезонное повышение цен в мае-июне в рознице до 20 грн/кг максимум, но реально цена останется на уровне 17—18 грн/кг".