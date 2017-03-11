Погода в Украине 11 марта: тепло, пасмурно, местами дождь

11.03.2017 08:11

Температура воздуха днем в стране +10...+12 градусов; ночные показатели будут +2...+4. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +8...+10, ночью +2...+4.

На севере Украины ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха в среднем по региону днем +6...+8, ночью +2...+4.

В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +8...+10, ночью от 0 до -2.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +8...+10, ночью +2...+4.

В западной части преимущественно дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +7...+9, ночью +2...+4.