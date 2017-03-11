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Порошенко наградил 75 военных ВСУ, из них 26 - посмертно

11.03.2017 13:52
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Порошенко наградил 75 военных ВСУ, из них 26 - посмертно

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 75 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Среди награжденных - 49 бойцов, которые получили ранения, 26 военных награждены посмертно. Большинство отмеченных военных были ранены в боях осенью 2016 - зимой 2017 в районе Авдеевки, Светлодарской дуги, на мариупольском направлении.

Так, Орденом Богдана Хмельницкого III степени отмечено 5 защитников. В частности, посмертно - старшего лейтенанта Василия Барановского и младшего лейтенанта Максима Гринчишина. Орденом награждены также младший лейтенант Константин Ильченко, подполковник Сергей Марценюк и лейтенант Николай Талда, которые получили ранения.

 Максим Гринчишин с сентября 2014 с перерывами героически выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО. 19 февраля этого года во время обстрела незаконными вооруженными формированиями в районе Авдеевки получил ранения несовместимые с жизнью.

Указом также награждены орденом "За мужество" III степени 36 военнослужащих, из них 23 - посмертно.

Еще 34 защитника отмечены медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, награда, ВСУ, Порошенко
 
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