Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Признание Надежды Савченко взорвало сети

11.03.2017 14:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Признание Надежды Савченко взорвало сети

Украинский журналист и блогер Юрий Романенко на своей странице в соцсети написал: «Сегодня на экономическом форуме заметил Надежду Савченко. Она скромно сидела во втором ряду. Знакомые черти подошли к ней в кулуарах и спросили, что она тут делает. Буду заниматься экономикой, — ответила Надежда».

Пользователи соцсети бурно отреагировали на пост журналиста и прокомментировали его следующим образом:

» Без предварительного согласия экономики это уголовная статья».

 «Экономика должна быть экономной, или просто „должна быть“, хотя скорее еще проще — экономика должна!)))».


Фото: 112.ua/

Теги: экономика, Донбасс, Савик Шустер, блогер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх