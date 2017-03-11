Признание Надежды Савченко взорвало сети

11.03.2017 14:49

Украинский журналист и блогер Юрий Романенко на своей странице в соцсети написал: «Сегодня на экономическом форуме заметил Надежду Савченко. Она скромно сидела во втором ряду. Знакомые черти подошли к ней в кулуарах и спросили, что она тут делает. Буду заниматься экономикой, — ответила Надежда».

Пользователи соцсети бурно отреагировали на пост журналиста и прокомментировали его следующим образом:

» Без предварительного согласия экономики это уголовная статья».

«Экономика должна быть экономной, или просто „должна быть“, хотя скорее еще проще — экономика должна!)))».