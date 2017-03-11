Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала закачку

11.03.2017 12:44

Украина прекратила отбор газа из поземных хранилищ газа (ПХГ) и начала его закачку, сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский, сообщают украинские СМИ.

"Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку: 4,5 млн кубометров в сутки", - написал Билявский в Facebook сегодня, 11 марта.

В феврале из ПХГ было поднято 1 млрд 571,53 млн куб. м (в среднем – 56,1 млн куб. м/сутки), а январе-2017 – 2 млрд 101,84 млн куб. м (в среднем – 67,8 млн куб. м/сутки), в декабре-2016 – 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре-2016 – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).



