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Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала закачку
11.03.2017 12:44
Украина прекратила отбор газа из поземных хранилищ газа (ПХГ) и начала его закачку, сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский, сообщают украинские СМИ.
"Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку: 4,5 млн кубометров в сутки", - написал Билявский в Facebook сегодня, 11 марта.
В феврале из ПХГ было поднято 1 млрд 571,53 млн куб. м (в среднем – 56,1 млн куб. м/сутки), а январе-2017 – 2 млрд 101,84 млн куб. м (в среднем – 67,8 млн куб. м/сутки), в декабре-2016 – 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре-2016 – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).
Фото: zn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, газ, заказ, хранилище, отбор
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