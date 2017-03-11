Украина вводит систему электронных виз для иностранцев

11.03.2017 13:24

В Украине для иностранцев планируют ввести систему электронных виз. Об этом сообщает консульский департамент МИД на странице в Twitter, пишет 112.ua.

"Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев введет и Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля украинцы могут посетить Албанию без виз.