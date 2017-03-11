Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина вводит систему электронных виз для иностранцев

11.03.2017 13:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина вводит систему электронных виз для иностранцев

В Украине для иностранцев планируют ввести систему электронных виз. Об этом сообщает консульский департамент МИД на странице в Twitter, пишет 112.ua.

"Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев введет и Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля украинцы могут посетить Албанию без виз.


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, электронные деньги, виза, иностранцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх