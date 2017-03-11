Последние новости раздела
- Порошенко наградил 75 военных ВСУ, из них 26 - посмертно13:52
- Украина вводит систему электронных виз для иностранцев13:24
- Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала закачку12:44
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- СБУ задержала жителя Луганской области с поддельными печатями и штампами госорганов Украины10:59
- Кремль заготовил новые коварные планы в отношении Украины09:41
- "Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений08:46
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)08:26
- Погода в Украине 11 марта: тепло, пасмурно, местами дождь08:11
- Один из организаторов блокады Донбасса Семенченко обратился к Порошенко с плохой новостью07:41
Украина вводит систему электронных виз для иностранцев
11.03.2017 13:24
В Украине для иностранцев планируют ввести систему электронных виз. Об этом сообщает консульский департамент МИД на странице в Twitter, пишет 112.ua.
"Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев введет и Украина", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 апреля украинцы могут посетить Албанию без виз.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, электронные деньги, виза, иностранцы
Читайте также:
- Brexit не повлияет на готовность ЕП по введению безвизового режима для украинцев
- Еврокомиссия будет рекомендовать отменить визы для граждан Украины
- В Кремле придумали новое наказание для «непослушной» Украины
- Европарламент поддерживает безвизовый режим с Украиной
- Визовый режим для россиян пока не будет введён Украиной - МИД
- Евросоюз заставляет Россию уменьшить давление на Украину
- На Луганщине украинские военные проводят боевые учения с применением РСЗО "Ураган"14:17
- Украинская разведка сообщила о потерях российских военных на Донбассе14:07
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"13:43
- Военное радио «Армия FM» расширяет зону вещания13:35
- В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще 16 были ранены или травмированы 13:12
- Месть за блокаду - боевики увеличили колество обстрелов и переместили огонь на луганское направление12:55
- Повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач - Кадиевка после утреннего обстрела12:38
- В Славянске отмечают День Добробатов (ФОТО)12:25
- Информация о ситуации на блокпостах Донбасса от ОО "Фундация.101"12:20
- Кравчук неожиданно заговорил об антиукраинских настроениях на Донбассе12:08
- На Луганщине украинские военные проводят боевые учения с применением РСЗО "Ураган"14:17
- Украинская разведка сообщила о потерях российских военных на Донбассе14:07
- Порошенко наградил 75 военных ВСУ, из них 26 - посмертно13:52
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"13:43
- Военное радио «Армия FM» расширяет зону вещания13:35
- Украина вводит систему электронных виз для иностранцев13:24
- В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных, еще 16 были ранены или травмированы 13:12
- В Японии зацвела сакура (ФОТО)13:04
- Месть за блокаду - боевики увеличили колество обстрелов и переместили огонь на луганское направление12:55
- Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала закачку12:44
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Патриоты требуют тарифы «как в Донецке». ВИДЕО