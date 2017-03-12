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Беглый Янукович или ошибки НАТО: почему Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе
12.03.2017 13:10
Кандидат на пост главы Консервативной партии Канады Крис Александер выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин совершил агрессию против Украины из-за нехватки политической воли у США и НАТО.
Незаконные действия и агрессия России в Украине были вызваны неспособностью Соединенных Штатов и стран НАТО дать отпор Кремлю. Такое мнение высказал кандидат на пост главы Консервативной партии Канады Крис Александер.
"Путин совершил агрессию потому, что не смог предвидеть народное восстание против украинского президента Януковича", - убежден канадский политик.
Также Александер считает, что хозяин Кремля заметил у США и союзников по НАТО нехватку политической воли противостоять его военным действиям.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, НАТО
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