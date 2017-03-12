Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев

12.03.2017 18:10

Эксперты узнали, как производители сливочного масла обманывают покупателей. Во время проведения экспертизы оказалось, что только 9 из отобранных 25 образцов - настоящее масло. Государственный стандарт различает четыре вида спредов: сладкосливочный, кислосливочный, соленый и с наполнителями, пишет Ракурс.

Спреды и жировые смеси предназначены для непосредственного употребления в пищу, кулинарных целей, использования на предприятиях общественного питания и в пищевой промышленности.

Чтобы исключить фальсификации сливочного масла, ДСТУ запрещает в названии спредов и жировых смесей употреблять слово "масло".

"В целом даже в лаборатории нелегко определить фальсификат. Ведь мошенники, которые его изготавливают, как и те, кто подрабатывает деньги, не стоят на месте, а совершенствуют свое мастерство. Поэтому теперь вместо молочного жира в продукцию добавляют некачественный рыбий, тюлений и другие жиры. Это делается для того, чтобы в процессе исследования их было сложно обнаружить, ведь некоторые методы проверки на фальсификации ориентированы на поиск в масле именно растительных жиров, которые подменяют рыбьим. Чтобы его найти, необходимо использовать другую методику", - говорят эксперты.

Для последней проверки эксперты отбирали 25 образцов масла в различных торговых сетях и городах Украины.

"Обычно для исследования покупается три пачки масла. Однако зайдя в одну из сетей, чтобы приобрести сливочное, была неприятно удивлена тем, что там осталась только одна акционная пачка по 9,90 грн. В то же время вдвое более дорогой продукции было достаточно. Это свидетельствует о том, что покупательская способность украинцев очень низкая, поэтому они и берут дешевые продукты. Торговые сети прекрасно знают эту тенденцию, поэтому и вводят такую продукцию в свой товарный ассортимент", -рассказывает заместитель председателя ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова.

Результаты показали, что 16 образцов - это ни что иное, как подделка, изготовленная из немолочных жиров неизвестного происхождения.

Производитель, который занимается фальсификацией, для изготовления такой продукции закупает дешевые и некачественные ингредиенты. В данном случае речь идет о растительных гидрогенизированных жирах. Это специфический вид ненасыщенных искусственных жиров. Для их изготовления берутся жидкие растительные масла, подвергаются процессу гидрогенизации и таким образом превращаются в твердые жиры. Они имеют искаженную молекулярную структуру, нехарактерную для природных соединений, поэтому, встраиваясь в клетки, нарушают их метаболизм.

Частое потребление гидрогенизированных жиров может спровоцировать такие болезни как атеросклероз, инфаркт, ишемическая болезнь, диабет, гормональные сбои, ожирение и т.д.

"В ходе проверки масла мы выяснили, что количество немолочного жира в фальсифицированном продукте может доходить до 100%. А еще несколько лет назад фальсификаторы позволяли себе добавлять не более 50%. В результате мы покупаем непонятно что, ведь эту продукцию нельзя назвать ни маслом, ни спредом. Это обычный суррогат", - отметила Котехова.

Так происходит потому, что нет действенного механизма привлечения к ответственности фальсификаторов.

"Раньше факт обнаружения фальсификата предприятие штрафовали на 660 грн, сейчас, не скажу точно, но примерно это 2000 грн. Пока у нас штрафы не будут эквивалентны той сверхприбыли, которую получают производители, порядка не будет. Потому что бизнесмен просчитывает, что ему выгоднее производить фальсификат и платить штрафы, чем не рисковать и сосредоточиться на качественной продукции", - говорят эксперты.

Сфальсифицированную продукцию много нечестных производителей упаковывают в обертку, визуально очень похожую на упаковку крупных производителей. Таким образом, человек, который вечером бежит с работы и спешит, часто покупает имитацию. Такая хитрость позволяет нечестным предпринимателям получать неплохой доход, ведь они реализуют свою продукцию не содержать рекламу. А потребители понимают, что купили что-то не то, уже дома, после того, как попробовали масло. Однако возвращать его в магазин никто не будет, так как рассеянность не является поводом для возврата товара.

"По нашим наблюдениям, подделки изготавливают мелкие производители, - рассказывает заместитель директора департамента - начальник управления безопасности пищевых продуктов и кормов Госпродпотребслужбы Ольга Семенчук. - Однако мы ничего не можем сделать, поскольку все еще находимся на стадии реформирования".

В целом эксперты советуют потребителям покупать масло, изготовленное большими и известными производителями, и не обольщаться на слишком низкую цену.

Источник from-ua.com