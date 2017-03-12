Могут ли выборы во Франции заблокировать отмену виз для граждан Украины

12.03.2017 17:10

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли пояснил, могут ли президентские выборы во Франции повлиять на предоставление безвизового режима для украинских граждан.

До конца июня 2017 года безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу. Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

Также политик ответил на вопрос, не будут ли выдвинуты возражения по предоставлению безвиза для Украины из-за президентских выборов во Франции. ”Я надеюсь, что нет.

В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану", - отметил дипломат. По его прогнозам, безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня.

Источник dialog.ua