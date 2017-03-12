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Порошенко очень не хочет досрочных парламентских выборов
Одна из главных проблем сложившейся патовой ситуации в политической жизни страны – это категорическое неприятие Петром Порошенко проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в своей статье ««Ширка» на троих. Команда Порошенко создает новую коалицию в парламенте» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Игорь Лесев.
«Любые аргументы доверенных лиц, указывающих что эти выборы необходимы в первую очередь, чтобы спустить пар в стране – на Порошенко не действуют. Да, по итогам «досрочки» порошенковским придется делиться и должностями, и соответственно, потоками. Грести в одну корзину, как это делается сейчас, уже не получится. Но с другой стороны, с командой Порошенко разделили бы ответственность за провал всего что только можно в стране и их политические оппоненты» — уверен автор.
Его мнение такое, что ситуация в стране и лично для Петра Порошенко остается стабильно накаленной. Панамские офшоры, «пленки» Онищенко, выявление схемы «Роттердам+» регулярно подтачивают репутационные позиции Петра Алексеевича.
Правда, некоторый профит появился в геополитическом поле. Администрация Дональда Трампа после долгого молчания, похоже, сделала выбор выстраивать отношения с Кремлем через конфронтационное поле, и в этом плане «слив Украины русским» на данном этапе отменяется.
Другое дело, что неожиданный бунт НАБУ, вылившийся в арест Романа Насирова, дал понять уже в самой Администрации президента, что американцы намерены жестко контролировать распределение финансовых потоков в Украине. Более того, арест Насирова – это еще и сигнал того, что в Вашингтоне на Порошенко после 2019 года больше не рассчитывают.
«У Петра Алексеевича и его очень большой кумовской команды, понятное дело, на свое будущее принципиально другие виды. Во-первых, до весны 2019 года – именно тогда должны состояться следующие президентские выборы – времени еще ровно два года. И за это время Вашингтону еще можно доказать не только свою лояльность, но и безальтернативную нужность. А во-вторых, к этому же 2019 году команде Порошенко необходимо подготовить внутриполитическую ситуацию таким образом, чтобы максимально создать комфортные условия для победы Петра Алексеевича» — резюмирует Игорь Лесев.
Напомним, с начала года президент Украины Петр Порошенко дважды проводил телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
Теги: Украина, США, Донбасс, выборы, Порошенко, НАБУ
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