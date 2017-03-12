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В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
Пропавшие были одеты в камуфлированную одежду, их автомобиль с открытыми дверцами обнаружен брошенным между селами Боброво и Боровское. Правоохранители рассказали, что в автомобиле ехали двое молодых мужчин и один постарше, отец одного из пропавших. Кинологи, которые были вызваны на место, рассказали, что следы пропавших теряются возле реки, к которой их привели собаки, передает "Диалог. UA".
В Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что мужчины передвигались на Ford Transit Connect белого цвета. Погукай допустила, что пропавшие могли попасть в плен к террористам-диверсантам "ЛНР", так как ранее именно в этом районе уже был захвачен боевиками военнослужащий ВСУ.
В тоже время экс-боец батальона "Айдар" Юрий Асеев рассказал, что речь идет об его бывших сослуживцах. "Один экс-боец с позывным Бульдозер, второй его сын, еще один – боец с позывным Одесса", - рассказал Асеев. По его данным, все трое ехали из города Счастье, почему-то решили поехать дорогой между Боровским. Асеев также сообщил, что все трое пропавших – не жители Луганской области, в город Счастье они приехали на День украинского добровольца. Пока это все данные, что есть к этому часу о пропавших экс-атошниках.
Добавим, что Татьяна Погукай предупредила о том, чтобы в целях безопасности жители Луганщины, особенно живущие в зоне АТО, не пользовались камуфлированной одеждой в повседневной жизни. Так как именно этот фактор и стал причиной, возможной, попадания в плен трех человек.
Теги: Украина, Донбасс, полиция, Луганская область, плен, ЛНР, ВСУ
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