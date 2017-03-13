Активисты начали блокировать банкоматы российских банков

13.03.2017 11:33

Активисты гражданского корпуса «Азов» заявили о том, что «неизвестные им патриоты» приступили к блокировке банкоматов, которые принадлежат российским банкам, работающим на территории Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.



В сообщении говорится о том, что на дверях филиалов российских банков, а также и на многих банкоматах появились наклейки с надписью #rusbankover. На сайте «Азова» также размещена информация о том, что многие банкоматы были полностью залиты монтажной пеной, чтобы клиенты банков не смогли воспользоваться услугами. В гражданском корпусе при этом подчеркнули, что будут полностью поддерживать эту акцию. Напомним, что это уже не первый случай, когда активисты блокируют работу российских банкоматов. В середине февраля в Харькове неизвестные облили красной краской отделение Сбербанка России.



Филиал финансового учреждения находится на улице Донец-Захаржевского. Не меньше двадцати человек в куртках с капюшонами обливали фасад здания краской и расклеивали листовки. Об этом инциденте также рассказали представители гражданского корпуса «Азов».