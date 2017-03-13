- Активисты начали блокировать банкоматы российских банков11:33
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Тимошенко: я общалась с Путиным10:28
- «Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала10:00
- Тимошенко: делаю это почти каждый день последние 30 лет09:48
- Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»09:35
- Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео09:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС07:03
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы22:00
Активисты начали блокировать банкоматы российских банков
Активисты гражданского корпуса «Азов» заявили о том, что «неизвестные им патриоты» приступили к блокировке банкоматов, которые принадлежат российским банкам, работающим на территории Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.
В сообщении говорится о том, что на дверях филиалов российских банков, а также и на многих банкоматах появились наклейки с надписью #rusbankover. На сайте «Азова» также размещена информация о том, что многие банкоматы были полностью залиты монтажной пеной, чтобы клиенты банков не смогли воспользоваться услугами. В гражданском корпусе при этом подчеркнули, что будут полностью поддерживать эту акцию. Напомним, что это уже не первый случай, когда активисты блокируют работу российских банкоматов. В середине февраля в Харькове неизвестные облили красной краской отделение Сбербанка России.
Филиал финансового учреждения находится на улице Донец-Захаржевского. Не меньше двадцати человек в куртках с капюшонами обливали фасад здания краской и расклеивали листовки. Об этом инциденте также рассказали представители гражданского корпуса «Азов».
Теги: Россия, Донбасс, банк, банкомат, блокада
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Так называемый "банк ДНР" запустил работу своих банкоматов и не принимает украинскую мелочь
- Евро-2012. Банкоматы не пустят на стадионы
- Ходорковский: Путин отравился собственной пропагандой
- В Донецкой области не дали проголосовать гражданке России
- ДНРовцы нарвались... В Донецке наехали не на того журналиста
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого20:05
- Активисты начали блокировать банкоматы российских банков11:33
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Тимошенко: я общалась с Путиным10:28
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- «Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала10:00
- Тимошенко: делаю это почти каждый день последние 30 лет09:48
- Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»09:35
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"