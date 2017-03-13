Будни «лнр»: ловили «укропскую ДРГ», а нарвались на шайку грабителей из Всевеликого Войска Донского, - ИС

13.03.2017 21:50

Как стало известно группе ИС, 6 марта 2017 года в полицию «лнр» поступило анонимное сообщение бдительных жильцов о том, что по адресу: г. Красный Луч, ул. Садовая, 42, собираются неизвестные подозрительные люди в камуфлированной форме.

Бдительные граждане сообщили, что обнаружили «укропскую ДРГ» в полном составе. Выездом на место происшествия сотрудниками «мвд», «мгб», «военной комендатуры» «лнр», в ходе осмотра домостроения по указанному адресу, обнаружены и изъяты: гранатомет СПГ, гранатомет РПГ-26, 4 противотанковые мины ТМ-62м, 2 выстрела РПГ-7л, 1 выстрел для СПГ, 2 взрывателя МВЧ-62, 2 гранаты РГ-42, 2 запала УЗРГМ, 1 граната ВОГ-25, 1 дымовая шашка.

Как оказалось, дом с оружием принадлежит ряженному «казачку» Иванову Александру Александровичу, 1989 г.р., жителю г. Красный Луч, ул. К. Маркса, 32/3, участнику «казачьего добробата».

Задержанный состоит во Всевеликом Войске Донском с 2004 года. Тусовались с ним дезертировавшие с фронта «казачки», а так же русские «туристы» из войска Козицина. Дом использовался, как сходняк-малина, откуда бандиты совершали набеги, угоняли машины, скот, грабили дома «граждан лнр», переправляли награбленное в Россию.

«Украинская ДРГ» опять не обнаружена. Шахтерская добычно-вооруженная тематика здесь тоже дала сбой. Все задержанные к шахте не имеют никакого отношения. Где «откопали» оружие - не понятно.

Красный Луч, это вотчина Натальи Королевской. Копанки! Это нужно учесть специалистам из РФ. Копанки же клондайк залежей «Акаций», «Шмелей», «Тюльпанов» и БТРов.

Ранее группа ИС сообщала, что "казаки" массово дезертируют из «л/днр» вместе с выданным им оружием.

ИС