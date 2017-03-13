Что спасет украинскую экономику?

13.03.2017 20:35

Только взаимовыгодные торговые соглашениях с Востоком и Западом, а также экономический курс, основанный на прагматизме, компромиссах и взаимовыгодных торговых соглашениях, восстановят экономику Украины. Об этом пишет блогер Алексей Куракин, комментируя достигнутое между Киевом и МВФ соглашение о выделении нашей стране миллиардного транша.

«Однобокая ориентация на ЕС себя не оправдала. Украина не представляет интереса для инвесторов», — делает вывод Куракин, подкрепляя свою уверенность данными Heritage Foundation: в 2016 году наша страна оказалась на 166-м месте среди 180 стран.

«Утверждение Госстата о росте ВВП в Украине на 2%, далекое от реальности. В частности, экономист Александр Охрименко считает, что «…причину роста ВВП стоит искать в «хитрой игре» Госстата с импортом. За 2016 год импорт товаров в Украину вырос на 5%. А с учетом девальвации гривны на уровне 15%, это и дает увеличение номинального ВВП за счет роста цен», — пояснил Куракин.

Манипуляцией назвал эксперт также информацию об успехах в торговле с ЕС.

«Большая часть экспорта Украины – это продукция АПК, остальные позиции экспорта – тоже преимущественно сырье. В абсолютных цифрах объемы общего экспорта и экспорта сельхозпродуктов падают, но относительная доля АПК повышается, следовательно, в Украине происходит уничтожение промышленной составляющей в пользу аграрного сектора», – делает вывод он.

Как известно, норвежский экономист Эрик Райнерт в своем недавнем интервью отметил: «…вы никогда не сможете разбогатеть на экспорте агропродукции в ЕС. Это путь к долговому рабству…».

В то же время Россия, по словам Куракина, Россия остается основным торговым партнером Украины.

«В обзоре Минэкономразвития за 2016 год говорится, что за последние три года торговой войны с Россией, страна потеряла $98 млрд. По-видимому, еврооптимисты не сравнивали эту цифру с миллиардом, который обещает МВФ с декабря прошлого года», — иронизирует блогер.

Кроме того, согласно прогнозу Bloomberg's Misery Index, Украина останется в десятке самых бедных стран, переместившись с третьей на седьмую позицию. Поэтому, единственной верной стратегией, по убеждению эксперта, остается «политика золотой середины», которую предлагает Виктор Медведчук.

«Чтобы не скатиться на уровень отсталых стран Африки и полноценно развиваться, Украине нужен новый экономический курс, основанный на прагматизме, компромиссах и взаимовыгодных торговых соглашениях – как с Востоком, так и с Западом», – цитирует Куракин Медведчука.

Источник: from-ua.com