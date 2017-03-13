Євробачення-2017: як Юлія Самойлова стала зброєю Кремля

13.03.2017 16:15

Вибір Росією Юлії Самойлової є продовженням інформаційної війни проти України

Про це Politeka заявив політтехнолог Тарас Березовець.

Політичний експерт запевнив, що людина з обмеженими можливостями була обрана для участі в «Євробаченні», яке відбудеться в Києві, не дарма.

«Її в цій ситуації брудно використовують. Шкода, адже вона хороша співачка. Але сенс російських кураторів полягає в тому, щоб спеціально нав’язати тут співачку з обмеженими можливостями, знаючи при цьому, що вона порушила законодавство України у 2015 році, давши концерт на території анексованого Криму, а саме в місті Керч», – нагадав Березовець, додавши, що згідно із законодавством, Самойлова повинна бути депортована, як тільки перетне український кордон.

«Є особливий порядок, запроваджений постановою Кабміну, який передбачає, що єдиним законним способом в’їзду на територію Криму є перетин одного із трьох пунктів (Чонгар, Колончак і Чаплинка, – ред.). Оскільки Самойлова порушила наше законодавство, щодо неї без будь-яких винятків повинна бути застосована процедура оголошення її персоною нон ґрата. Росіяни зробили такий вибір навмисно, намагаючись спровокувати скандал. У його результаті вони зможуть звинуватити Україну в байдужому ставленні до співачки з обмеженими можливостями», – пояснив Березовець.

Але, наголосив експерт, для України немає різниці, хто саме порушив закон – здорова людина або інвалід.

«Норми закону поширюються на всіх, незалежно від фізичного стану. Тому єдиним правильним рішенням, на мою думку, буде оголошення СБУ російської співачки «небажаною персоною» в Україні», – завважив Березовець, додавши, що зробити це необхідно якнайшвидше.

За словами експерта, головна мета Росії на “Євробаченні-2017″ – це представити Україну нелюдською країною, де порушуються права людей з обмеженими можливостями.

“Також вони хочуть штовхнути нас у чергову брудну провокацію”, – повідомив Березовець.

Нагадаємо, у Путіна вважають, що не Україні вирішувати приїжджати чи учасниці від Росії Самойлової на конкурс Євробачення-2017.