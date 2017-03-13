«Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала

13.03.2017 10:00

Лучшую половину зала на «Евровидении» заслужили семьи погибших на фронте защитников Украины и ветераны войны

Такое мнение в Facebook выразил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, передает Politeka.

«Лучшую половину зала на «Евровидении» было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей, ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме», — написал Бутусов.

Журналист констатирует, что только благодаря нашим воинам «Евровидение» стало возможным, а Киев живет мирной жизнью.

«Это наши воины, пока в Европе политики болтают про демократию и свободу, платят за эти европейские ценности своими жизнями, здоровьем, увечьями, и — единственные в Европе — сражаются за европейские ценности с оружием в руках», — констатирует Бутусов.

«Евровидение», по его убеждению, это еще одна возможность отблагодарить защитников Украины, и показать, какую Украину мы строим и защищаем.



