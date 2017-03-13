Гидрометцентр сообщил о погодных «неприятностях» в ближайшие дни

13.03.2017 18:28

Завтра, 14 марта, только в Винницкой области и северных регионах Украины ожидается погода без осадков, а в Харьковской и Полтавской областях, а также в Прикарпатье и в Карпатах ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, во вторник будет прохладно практически во всех регионах, в дневные часы ожидается от 5 до 10 градусов со знаком плюс, а ночью будет до 3 градусов мороза. В среду количество осадков начнет сокращаться: дождь возможен лишь в Черкасской и Винницкой областях, а также на севере и западе страны, при этом мокрый снег уже прекратится. И ночью, и днем, столбик термометра поднимется до тех же отметок, что и во вторник.



Переменная облачность в среду ожидается только в восточных и южных областях – осадков здесь не будет. На востоке в дневные часы до 9 градусов тепла, а на юге – до 10 градусов со знаком плюс. Завтра в Киеве осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла. В среду в столице возможен дождь, воздух прогреется до 7-9 градусов со знаком плюс.