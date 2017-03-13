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Как Киев изменится к Евровидению-2017
В городе появятся тысячи деревьев, отремонтируют более 100 парков и скверов
В Киеве в преддверии музыкального конкурса-2017 городские власти намерены высадить 10 тематических панно из цветов, передает Politeka со ссылкой на брифинг коммунального объединения «Киевзеленстрой».
Как сообщил заместитель директора коммунального объединения Евгений Кугук, цветочные композиции будут в каждом районе столицы. Их появление планируется в конце апреля.
По словам городских властей, в столицы проведут ремонт парков и скверов. Всего планируют отремонтировать 120 парков и скверов, высадить более 10 тыс. деревьев и 90 тыс. кустарников.
«Цветов высадим более 13 млн, а 5 млн — уже весной», – сказал Евгений Кугук.
Как писала Politeka, лучшую половину зала на «Евровидении» заслужили семьи погибших на фронте защитников Украины и ветераны войны.
«Лучшую половину зала на «Евровидении» было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей, ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме», — написал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.
Ранее стали известно имена ведущих Евровидения в Киеве. Впервые в истории конкурса вести его будут только мужчины. Это Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.
Теги: Донбасс, Киев, Евровидение
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