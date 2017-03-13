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Красные губы и тени: в кого пытаются превратить Савченко
Смена имиджа народного депутата Надежды Савченко является показателем того, что ее команда все еще «хватается за соломинку»
Такое мнение Politeka высказал политтехнолог Денис Богуш. По его словам, причина столь резких изменений объясняется жестким падением рейтинга политика.
«Когда ты теряешь рейтинг уже как предатель, когда люди, которые тебя любили, уже ненавидят – то подобного рода трансформации являются полным безумием. Для нее было бы лучше оставаться в том же имидже, и пытаться всячески «разрулить» ситуацию. Но в таком виде это все выглядит просто безумно», — отметил Богуш.
Также политтехнолог отметил, что Савченко заранее озвучивала схему своих действий.
«Раньше она говорила: «Если я буду ходить в юбке, краситься, пользоваться духами и ездить на Лексусе, то я потом родину продам». И вот уже идет второй этап: она начала краситься. Она идет по своей схеме, которую сама же раньше и озвучила», — уточнил он.
В то же время эксперт пояснил, почему нынешний «женственный образ» выглядит на Савченко весьма комично.
«Из нее пытаются сделать женщину. На любой из них make up был бы целесообразен. А это все делается в отношении женщины, которая почти всю жизнь играла роль мужчины. И вдруг раз, она начинает превращаться в женщину. Иногда это может выгладить красиво, а иногда комично. Так вот, это как раз случай про «комично», — сказал он.
По словам Богуша, подобные сценарии тщательно разрабатываются специалистами, поскольку «женщина в украинской политике» является весьма тонкой темой. Также он подчеркнул, что Савченко сейчас следует психологически отправить в детский сад, поскольку это поможет ей осознать, как себя вести.
Напомним, ранее политический эксперт, кандидат экономических наук, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что происходящее с народным депутатом Надеждой Савченко – это тщательно проработанные ходы имиджмейкеров.
Теги: политика, Донбасс, имидж
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